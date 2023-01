Bonn (www.anleihencheck.de) - Im Einklang mit den Erwartungen stieg die Inflation in Japan im Dezember von 3,8 auf 4,0 Prozent, so die Analysten von Postbank Research.Die Kernrate, die frische Lebensmittel exkludiere, habe ebenfalls auf 4,0 Prozent von vormals 3,7 Prozent zugelegt. Aufgrund der anziehenden Inflationsdynamik habe die Bank of Japan ihre Erwartungen für die Kernrate (exkl. frische Nahrung) in den Fiskaljahren 2022 bis 2024 von 2,9/1,6/1,6 Prozent auf 3,0/1,6/1,8 Prozent angehoben. ...

