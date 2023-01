Linz (www.anleihencheck.de) - Die Schweizer Nationalbank (SNB) dürfte bald am Ende ihres Zinserhöhungszyklus angelangt sein, weil sich die Inflation in der Schweiz zuletzt günstiger entwickelte, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Verbraucherpreisinflation habe sich im Dezember auf 2,80% abgeschwächt und die Kerninflation habe nahezu unverändert bei 2,00% verharrt. Das Straffungstempo der SNB könnte sich nach der letzten Zinserhöhung um 50 Basispunkte - bei der nächsten Sitzung im März - auf 25 BP reduzieren, sollten sich die Preise in der Schweiz und im internationalen Umfeld abschwächen. ...

