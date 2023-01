Rund ein Viertel von 1.500 befragten Gastbetrieben in Deutschland bietet Besuchern bereits Ladepunkte an. Das geht aus einer Umfrage des DEHOGA Bundesverbands unter dessen Mitgliedsbetrieben hervor. Die weitgehend repräsentativen Ergebnisse liefern einen interessanten Einblick in die Dynamik des Ladeinfrastruktur-Aufbaus bei Hotels und Gaststätten. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband - kurz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...