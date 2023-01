Es lief gerade so gut. Die Aktien der beiden Windkraftanlagenbauer Nordex und Vestas haussierten. Die beeindruckende Rally nährte die Hoffnung auf mehr. Doch zuletzt geriet Sand in das Getriebe. Beide Aktien blieben vor wichtigen Widerständen stehen. Damit stellt sich zwangsläufig die Frage: War es das bereits mit der Kursrally? Bleiben wir zunächst bei Nordex. Nordex - Kursrally gestoppt. Was nun? Unsere letzte Kommentierung zur Nordex-Aktie (WKN: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...