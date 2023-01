DJ Ex-Monsanto-Chef Hugh Grant kommt in den Board von Linde

NEW YORK (Dow Jones)--Der Board of Directors von Linde hat Hugh Grant mit Wirkung zum 23. Januar 2023 zum neuen Director gewählt hat. Grant werde in den Ausschüssen für Ernennung und Unternehmensführung sowie für Humankapital tätig sein, teilte die Linde plc mit. Der gebürtige Schotte war von 2003 bis 2018 Chairman, President und Chief Executive Officer bei dem Agrachemiekonzern Monsanto Company und managte den Verkauf von Monsanto an die Bayer AG.

January 24, 2023 06:20 ET (11:20 GMT)

