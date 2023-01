FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Commerzbank vor Zahlen zum vierten Quartal von 8 auf 10 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Ein solider Jahresabschluss erlaube wohl erste Gewinnausschüttungen an die Aktionäre seit 2019, schrieb Analyst Timo Dums in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Commerzbank zähle zu den zinssensitivsten Banken Europas und sollte seiner Ansicht nach weiterhin von den Leitzinsanhebungen profitiert haben./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2023 / 10:50 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2023 / 11:45 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000CBK1001

COMMERZBANK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de