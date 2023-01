Obwohl die Branche der offenen Immobilienfonds die Auswirkungen der Krise am Immobilienmarkt spürt, blickt sie vorsichtig optimistisch auf das neue Jahr 2023. Dies ist der Grundtenor einer Online-Pressekonferenz zu den Erwartungen von Managern offener Immobilienfonds. An der Veranstaltung teilgenommen haben Michael Schneider, Geschäftsführer der INTREAL, Ulrich Steinmetz, Geschäftsführer der DWS Grundbesitz GmbH, Arnaud Ahlborn, Geschäftsführer der INDUSTRIA, und Michael Kohl, Head of Open Investment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...