Newark (www.fondscheck.de) - PGIM, das globale Investmentmanagement-Unternehmen von Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU) mit einem Volumen von mehr als 1,2 Billionen US-Dollar, gibt bekannt, dass der bisherige Head of PGIM Fixed Income, Michael Lillard, im April 2024 in den Ruhestand gehen wird, so PGIM Fixed Income in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

