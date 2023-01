2022 war ein Katastrophen-Jahr für Anleihen: die Kurse fielen (also stiegen die Renditen, ergo die "Zinsen"), weil die Notenbanken, allen voran die Fed, die Zinsen anhoben. Der Abverkauf am nalehemarkt aber bringt Banken in Schwierigkeiten, wie die deutsche Finanzaufsicht Bafin gestern mitteilte (weil der Wert der Anleihebestände in der Bilanz gefallen ist). Jahrelang galt das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...