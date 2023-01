Das Unternehmen verbessert sein Markenranking in diesem Jahr um vier Positionen auf Platz 11 und macht damit im Ranking einen größeren Sprung als jede andere Marke unter den 25 weltweit führenden Unternehmen

Steigerung des Markenwerts um rund 66 Prozent in den vergangenen drei Jahren

Tech Mahindra, ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen digitale Transformation, Beratung und Business Re-Engineering, wurde von Brand Finance, dem weltweit führenden Markenbewertungsunternehmen, unter den 25 führenden Markenunternehmen der IT-Dienstleistungsbranche in der Kategorie "Brand Value Rank" (Markenwertposition) als die am schnellsten wachsende Marke ausgezeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr konnte sich das Unternehmen in der Kategorie "Brand Value Rank" um vier Positionen verbessern. Dies ist die höchste Platzierung, die Tech Mahindra jemals im Ranking von Brand Finance erreicht hat. Der Sprung, den Tech Mahindra im Ranking erzielt hat, ist zudem größer als bei jeder anderen Marke.

Der Markenwert des Unternehmens hat seit Beginn der Pandemie ein solides Wachstum von 66 Prozent verzeichnet und wird bis 2022 um 15 Prozent auf 3,5 Milliarden US-Dollar steigen. Tech Mahindra, das mit dem Rating AA+ zu den sieben stärksten Marken der Welt zählt, hat seine weltweite Markenpräsenz konsequent ausgebaut, um sein Versprechen "Connected World. Connected Experiences." einzuhalten.

Harshvendra Soin, Global Chief People Officer Head of Marketing von Tech Mahindra, äußerte sich dazu folgendermaßen: "Tech Mahindra war schon immer eine Marke mit einem großen Ziel. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nach wie vor unsere größte Stärke. Geleitet von unseren erneuerten Wachstumssäulen (Rise) konzentrieren wir uns gemeinsam verstärkt darauf, eine Welt zu schaffen, die gleichberechtigt und zukunftsfähig ist und Wertschöpfung erzielt, bei der die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt steht. Unser Ziel ist es, krisenresistente Unternehmen aufzubauen, die nicht nur sich selbst, sondern auch die Städte und Gemeinden, in denen sie tätig sind, durch respektvolles Wachstum unterstützen. Im Rahmen unseres Markenversprechens werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, zum Nutzen der ganzen Welt Gutes zu tun, indem wir echte Veränderungen vor Ort bewirken, Partnerschaften zur Förderung der Innovationstätigkeit stärken und unseren Kunden aus den verschiedensten Branchen herausragende Leistungen anbieten."

David Haigh, CEO Chairman von Brand Finance,kommentierte dies wie folgt: "Als die Digitalisierungswelle während des Lockdowns nachließ, mussten Markenunternehmen der IT-Dienstleistungsbranche ihre Markenbildungsprozesse neu kalibrieren. Tech Mahindra hat dabei eine herausragende Ausgewogenheit erzielt. Bei der weltweiten Einführung von 5G und des Metaverse war Tech Mahindra dank seiner Stärken in den Bereichen Telekommunikation und Kommunikation ganz vorne mit dabei. Ich freue mich, dass der Markenwert von Tech Mahindra um 15 Prozent gestiegen ist und sich um vier Positionen auf Platz 11 der 25 führenden Marken verbessert hat. Die Marke muss sich weiterhin auf Nachhaltigkeit und Vielfalt konzentrieren und gleichzeitig lösungsorientiert und innovativ arbeiten."

Tech Mahindra ist gut aufgestellt, um die Nachhaltigkeit und die digitale Transformation weiter in seine Geschäftstätigkeit zu integrieren, was sich in der starken Leistung im diesjährigen Ranking widerspiegelt. Tech Mahindra ist eines der sieben indischen Unternehmen, die 2022 in den Gender-Equality Index (GEI) von Bloomberg aufgenommen wurden. Das Unternehmen wurde in den Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) wiederholt als "Global IT Leader" ausgezeichnet.

