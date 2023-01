Mit einem Plus von 20 Prozent waren Aktien von Hypoport letzte Woche der stärkste SDAX-Wert. Und das, obwohl die Papiere am Freitag nach der Ankündigung der Kapitalerhöhung kräftig nachgegeben haben. Wie starten die Aktien in die neue Woche?

Den vollständigen Artikel lesen ...