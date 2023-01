Die US-Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, will laut einem Medienbericht für den Zukauf des Billiganbieters Mint Mobile bis zu etwa einer Milliarde Dollar auf den Tisch legen. Neben einer Fixsumme von 350 Millionen Dollar stehe eine erfolgsabhängige Komponente im Raum, berichtete das Manager Magazin am Dienstag unter Berufung auf Insider.Umgerechnet wären das bis zu 920 Millionen Euro. Ein Telekom-Sprecher wollte sich auf Nachfrage nicht dazu äußern. Der Aufsichtsrat des Mutterkonzerns soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...