NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adesso von 200 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Schätzungen für den Umsatz des IT-Dienstleisters hob Analyst Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Studie an, jene für das operative Ergebnis (Ebitda) senkte er aber. Die deutlich über der Branche liegenden Wachstumsraten hätten ihren Preis. Da Adesso den Fokus klar auf Wachstum lege, sei die Kostenkontrolle kurz- bis mittelfristig von zweitrangiger Bedeutung./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2023 / 07:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2023 / 07:11 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0Z23Q5

