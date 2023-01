Leipzig (ots) -Die MDR/ARTE-Koproduktion "A House Made of Splinters" gehört 2023 zu den fünf Oscar-Finalisten für den besten Dokumentarfilm. ARTE zeigt den Film unter dem Titel "Heimweh - Kindheit zwischen den Fronten" erstmals am 14. Februar um 23.20 Uhr im Fernsehen. Die 95. Oscar-Verleihung findet am 12. März 2023 statt."A House Made of Splinters" erzählt vom Alltag eines Kinderheims in der Ostukraine nahe der Frontlinie zu den Separatistengebieten, wo bereits seit 2014 gekämpft wird. In dem Heim finden Kinder aus zerrütteten Familien für eine Weile Zuflucht und Geborgenheit, weil sich eine Gruppe engagierter Erzieherinnen unermüdlich für sie einsetzt. Gedreht wurde von 2019 bis 2020, inzwischen wurde das Heim evakuiert."Wir freuen uns riesig über die Oscar-Nominierung für 'A House made of Splinters' als bester künstlerischer Dokumentarfilm. Die MDR/ARTE-Koproduktion erzählt berührend, klar und eindringlich, welche Wirkung Krieg auf zarte Kinderseelen hat und wie wichtig es ist, diese zu schützen. Regisseur Simon Lereng Wilmont hat sich mit viel Herzblut des Themas angenommen und wurde intensiv von der Redaktion Geschichte und Dokumentationen des MDR unterstützt, um den Kindern in der Ostukraine eine authentische Stimme zu verleihen. Ich drücke die Daumen und danke allen Beteiligten", sagt MDR-Programmdirektorin Jana Brandt.Der Film von Simon Lereng Wilmont erhielt 2022 bereits wichtige internationale Preise: Beim Sundance-Festival in den USA wurde er mit dem Regiepreis ausgezeichnet, bei der Europa-Premiere in Thessaloniki gewann er den internationalen Wettbewerb. Beim Göteborg International Film Festival wurde er als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. Beim Internationalen Dokumentarfilm Festival in Kopenhagen holte er den ersten Preis in der Kategorie Politik und das Dokumentarfilm-Festival für Menschenrechte in Prag kürte ihn als besten Film.Bereits ab 12. Februar wird "Heimweh - Kindheit zwischen den Fronten" in der ARTE-Mediathek verfügbar sein. Am 14. Februar zeigt ARTE den Film dann um 23.20 Uhr erstmals im Fernsehen. "A House Made of Splinters" ist eine internationale Koproduktion mit MDR und ARTE. Beim MDR lag die Redaktion des Films bei Thomas Beyer.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5424672