Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der The Social Chain AG vom 24. Januar 2023:Der Aufsichtsrat der The Social Chain AG (ISIN DE000A1YC996/ WKN A1YC99, Ticker: PU11) (die "Gesellschaft") hat heute unmittelbar im Anschluss an seine konstituierende Sitzung Herrn Dr. Georg Kofler zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft bestellt. Die Bestellung erfolgte für volle 36 Kalendermonate. Der bisherige Vorstandsvorsitzende, Herr Wanja Sören Oberhof, hat sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. ...

