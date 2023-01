Wien (www.fondscheck.de) - Das Hamburger Investmenthaus Nordix hat für seinen European Consumer Credit Fonds (ISIN DE000A2P37M1/ WKN A2P37M) eine Anteilsklasse ohne Mindestanlagesumme lanciert, so die Experten von "FONDS professionell".Damit sei der Fonds, der indirekt in Konsumentenkredite von Online-Kreditmarktplätzen und "Buy Now Pay Later"-Plattformen aus verschiedenen europäischen Ländern investiere, auch für Privatanleger zugänglich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...