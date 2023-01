Mainz (ots) -Bitte beachten sie den aktualisierten Programmtext:Neue FolgenFreitag, 10. März 2023, 20.15 UhrDer AlteHelden von nebenanEin bekanntes Münchner Society-Girl wird tot im Pool seines Elternhauses aufgefunden. Sofort deutet alles auf Mord, doch von der Tatwaffe oder einem Motiv fehlt vorerst jede Spur.Nach dem Mord an Jasmin Benrath, Tochter einer erfolgreichen Geschäftsfrau und bekannte Influencerin, werfen die Kommissare einen genaueren Blick in das Leben der jungen Frau.Einige Monate zuvor wäre Jasmin fast bei einem Unfall auf der Isar ums Leben gekommen. Der heldenhafte Einsatz des Bäckermeisters Hannes Keppler hatte ihr damals das Leben gerettet. Dieser Vorfall änderte ihr Leben. Gemeinsam mit ihrem Retter führte sie die Wohltätigkeitsorganisation "Helden von nebenan" und kehrte ihrem alten Leben sowie dem Familienunternehmen den Rücken - sehr zum Leidwesen ihrer Mutter Marlies.Seit einiger Zeit war Jasmin auch auf der Suche nach einem jungen Mann, den jedoch niemand in ihrem Umfeld zu erkennen scheint. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um Marco Schwarz, einen Kleinkriminellen, der einst wegen Diebstahls verurteilt wurde. Warum wollte sie ihn unbedingt finden? Voss und sein Team kommen der Verbindung und einer tragischen Lüge auf die Spur.Die Folge ist bereits eine Woche vor der Ausstrahlung ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.Acht neue Folgen "Der Alte" werden freitags um 20.15 Uhr ausgestrahlt.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5424678