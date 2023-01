DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Veröffentlichung der testierten Jahresabschlüsse für 2020 und 2021 wird verschoben - Stand der Verhandlungen über neue Finanzierung

Kahl am Main (pta/24.01.2023/16:10) - Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

SINGULUS TECHNOLOGIES - Veröffentlichung der testierten Jahresabschlüsse für 2020 und 2021 wird verschoben - Stand der Verhandlungen über neue Finanzierung

Kahl am Main, den 24. Januar 2023 - SINGULUS TECHNOLOGIES verschiebt die für den 31. Januar 2023 geplante Veröffentlichung der testierten Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2020 und 2021. Der zuständige Abschlussprüfer der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt ("KPMG"), hat die Gesellschaft darüber informiert, dass KPMG die Testate erst erteilen könne, wenn weitere Prüfungshandlungen im Hinblick auf die positive Fortführungsprognose der Gesellschaft durchgeführt worden sind. Es ist derzeit nicht klar, wann die finalen Prüfungshandlungen abgeschlossen werden können. KPMG hat allerdings erklärt, dass sie sich der Eilbedürftigkeit der Angelegenheit bewusst sei. Die Gesellschaft geht derzeit davon aus, dass die Erteilung der Testate in den kommenden Wochen erfolgen kann.

Die Gesellschaft befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Abschluss neuer Finanzierungsvereinbarungen mit einem Volumen von bis zu 20 Mio. EUR, womit die Gesellschaft hinreichend finanziert wäre. Sollte die geplante neue Finanzierung aufgrund der weiteren Verschiebung der Testate nicht zustande kommen, könnte dies den Fortbestand der Gesellschaft gefährden. Die Gesellschaft wird daher weiterhin das Vorliegen einer positiven Fortführungsprognose auf Basis ihrer Liquiditätsplanung engmaschig überwachen.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

