"Wir gehen davon aus, dass am Aktienmarkt noch einige ruppige Phasen vor uns liegen", so ein Börsenexperte im Smart Investor-Interview. Experten-Interviews mit Top-Vermögensverwaltern zur Lage an den Märkten.

Für eine generelle Entwarnung am Aktienmarkt sei es noch zu früh. Aus Sicht von Mike Judith, Managing Director der DNB Asset Management S.A. in Luxemburg, könnte durch niedrigere Gewinnschätzungen und eine Margenkompression eine weitere Abwärtsbewegung ausgelöst werden. Im Smart Investor-Interview erläutert Judith, welche Sektoren nach einer Bodenbildung gut abschneiden dürften, ob Anleihen in den kommenden sechs bis zwölf Monaten ein Comeback erlebten und wie die Asset Management-Branche beim Thema Nachhaltigkeit aufgestellt sei. Hier geht's zum Interview.

Mit Aktien gegen die Inflation



2022 erwies sich mit deutlichen Verlusten bei Anleihen und Aktien aus Investorensicht als ein Jahr zum Vergessen, so Dr. Holger Schmitz, Vorstand der Schmitz & Partner AG. Aus Sicht des Experten dürfte auch in den kommenden Monaten das Thema Inflation die Märkte prägen. In der Smart Investor-Kolumne erläutert Schmitz, warum aktuell günstig bewertete Aktien aus seiner Sicht mehr Chancen als Risiken aufweisen, weshalb Anleger Weichwährungen wie den Euro meiden sollten und weswegen er weiter auf den Schweizer Aktienmarkt setze. Hier geht's zur Kolumne.

Unverhofft kommt oft



Im Rückblick auf 2022 ziehen Nadine Heemann und Norbert Schmidt von der Heemann Vermögensverwaltung AG das Resümee, dass viele Anleger im vergangenen Jahr ebenso wenig mit einem Krieg in Europa gerechnet haben wie 2020 mit dem Ausbruch einer Pandemie. Die Schlussfolgerung der Experten: Portfolios müssen hochflexibel angepasst werden. Im Smart Investor-Interview erläutern die Portfoliomanager mit Blick auf das neue Jahr, welche Renditechancen der monatlich ausschüttende Anleihen-Fonds FU Bonds Monthly Income (WKN: HAFX9M) bietet und welche Aktien-Segmente besonders attraktiv sind. Hier geht's zum Interview.

Autor: Ralph Malisch, Smart Investor, und Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion