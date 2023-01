Mainz (ots) -ZDF Mainz, Planungsredaktion, Tel. 06131 - 7015245/34/46Mainz, 24. Januar 2023/pl2401n2.docxZDF-ProgrammänderungWoche 4/23Mi., 25.1.Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.20 Wetter19.25 Was nun, Herr Scholz? (VPS 19.24/HD/UT)Fragen an den Bundeskanzlervon Bettina Schausten und Anne Gellinek19.55 ZDF spezial (HD/UT)Moderation: Matthias Fornoff20.05 sportstudio live (VPS 20.14)Handball-WMFrankreich - DeutschlandViertelfinale(Weiterer Ablauf ab 22.15 Uhr wie vorgesehen.)Die "Neue Serie: Hotel Mondial" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt:Mi., 1.02. Alles auf Anfang (Wiederholung am 2.2., 0.55 Uhr)Mi., 8.02. Privatsache (Wiederholung am 9.2., 0.55 Uhr)Mi., 15.02. MeutereiMi., 22.02. Alle für einenMi., 1.03. Familienbande (Wiederholung am 2.3., 0.55 Uhr)Mi., 8.03. KlassentreffenMi., 15.03. Der schöne Schein (Wiederholung am 16.3., 0.55 Uhr)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5424712