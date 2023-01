Gestoppte bzw. gedrehte Serien: VIG -0,8% auf 24,65, davor 9 Tage im Plus (11,44% Zuwachs von 22,3 auf 24,85), Kapsch TrafficCom -1,41% auf 12,6, davor 5 Tage im Plus (6,5% Zuwachs von 12 auf 12,78), SW Umwelttechnik +2,44% auf 42, davor 5 Tage ohne Veränderung , Wiener Privatbank 0% auf 5,9, davor 4 Tage im Plus (10,28% Zuwachs von 5,35 auf 5,9), Rosenbauer +2,1% auf 34, davor 4 Tage im Minus (-2,92% Verlust von 34,3 auf 33,3), Marinomed Biotech -3,33% auf 52,2, davor 3 Tage im Plus (1,89% Zuwachs von 53 auf 54), Fabasoft -0,23% auf 21,25, davor 3 Tage im Minus (-1,39% Verlust von 21,55 auf 21,25), Wolford +5,36% auf 5,9, davor 3 Tage im Minus (-5,08% Verlust von 5,9 auf 5,6). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:SW Umwelttechnik 42 (MA100: 41,79, xU, davor 40 ...

