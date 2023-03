Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm +0,93% auf 109, davor 15 Tage ohne Veränderung , ATX -0,3% auf 3209,44, davor 4 Tage im Plus (6,43% Zuwachs von 3024,58 auf 3219,18), ATX Prime -0,33% auf 1620,82, davor 4 Tage im Plus (5,97% Zuwachs von 1534,64 auf 1626,2), ATX TR -0% auf 6796,27, davor 4 Tage im Plus (6,43% Zuwachs von 6385,59 auf 6796,42), FACC -0,99% auf 7,03, davor 4 Tage im Plus (6,13% Zuwachs von 6,69 auf 7,1), Andritz -5,46% auf 62,3, davor 4 Tage im Plus (5,36% Zuwachs von 62,55 auf 65,9), Agrana -1,51% auf 16,35, davor 4 Tage im Plus (7,44% Zuwachs von 15,45 auf 16,6), OMV -0,05% auf 42,26, davor 4 Tage im Plus (5,28% Zuwachs von 40,16 auf 42,28), RBI -2,07% auf 14,16, davor 4 Tage im Plus (12,79% Zuwachs von 12,82 auf 14,46), Palfinger -1,37% auf 28,75, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...