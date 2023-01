NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Allianz von 230 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Devisenkurse dürften im vierten Quartal in Euro gerechnet das Geschäft der Tochter Pimco belastet haben, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit werde für die Amerikaner ein schwieriges Jahr vollendet. Vorausschauend sei aber Besserung in Sicht./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2023 / 11:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2023 / 11:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008404005

ALLIANZ-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de