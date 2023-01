Der Nutzfahrzeugbauer Daimler Truck lag am Dienstag deutlich an der DAX-Spitze und ist auf ein neues Hoch seit Mitte Dezember gestiegen. Für Schwung sorgten die Zahlen des US-Wettbewerbers Paccar, der die Erwartungen deutlich übertroffen hat und mit einem Plus von rund sechs Prozent sogar den S&P 500 anführt.Paccar hat im vierten Quartal den Umsatz zum Vorjahr um 21,5 Prozent auf 8,1 Milliarden Dollar gesteigert. Unter dem Strich blieben 921 Millionen Dollar hängen - das waren sogar 78 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...