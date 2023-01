Endlich ist es soweit: am Mittwoch werden die Quartalszahlen von Tesla für das vierte Quartal 2022 veröffentlicht. Für die steigende Spannung sorgt auch das zurzeit laufende Gerichtsprozess. Weiteres darüber - in unserem neuen Artikel. Elon Musk im Zeugenstand Vor kurzem wurde der Tesla-Chef Elon Musk mit einer Klage wegen Wertpapierbetrugs konfrontiert. Im Gericht musste sich Musk bezüglich seiner Tweets aus dem Jahre 2018 verteidigen. In diesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...