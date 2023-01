Die strategische Entscheidung für Rimini Street senkt die SAP-Betriebskosten und ermöglicht eine Neuausrichtung der Talentressourcen auf neue Investitionen in Sicherheit und digitale Transformation

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -services, der führende externe Anbieter von Support für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass die Tanita Corporation, ein weltweit führender Hersteller von Präzisionswaagen und Geräten zur Gesundheitskontrolle, den Support für seine SAP-Anwendungen an Rimini Street vergeben hat. Durch die Nutzung des umfassenden SAP-Supportangebots von Rimini Street am Hauptsitz in Japan und an anderen internationalen Standorten kann Tanita die geringeren jährlichen Wartungskosten reinvestieren und das IT-Personal für geschäftskritische Sicherheits- und Transformationsinitiativen einsetzen.

Umverteilung wertvoller IT-Ressourcen mit Hilfe von Rimini Street

Wie andere Unternehmen, die mit SAP arbeiten, erkannte auch Tanita, dass sein Wachstumstempo durch die hohen Kosten für den jährlichen SAP-Support gebremst wurde. Das Unternehmen musste seine begrenzten und wertvollen IT-Ressourcen für das ständige Testen und Implementieren von Updates und Upgrades der Anwendung aufwenden, was für Tanita wirtschaftlich nicht sinnvoll war.

Die erheblichen finanziellen und personellen Aufwendungen für diese obligatorischen Upgrades stellten für das Unternehmen ein erhebliches Innovationshindernis dar und erschwerten die Umsetzung einer auf das Unternehmen ausgerichteten IT-Strategie und einer Roadmap für die Zukunft. Tanita stand vor der Herausforderung, den kontinuierlichen und stabilen Betrieb der unternehmenskritischen IT-Umgebung mit einem begrenzten IT-Personal und Budget sicherzustellen.

Tanita entschied sich für den SAP-Support von Rimini Street, da das Unternehmen weltweit einen ausgezeichneten und stabilen Support zu erheblich reduzierten jährlichen Wartungskosten (bis zu 90 %) bietet. Die Prüfung und Analyse anderer in Betracht gezogener Optionen ergab, dass Rimini Street in der Lage ist, unnötige Updates und Wartungskosten zu reduzieren, wenn nicht sogar zu eliminieren, während es gleichzeitig einen ganzheitlichen, agnostischen, unternehmenskritischen Support durch erfahrene Ingenieure bietet.

Seit der Umstellung auf den Support von Rimini Street erhält Tanita zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Support für die aktuellsten Versionen der SAP-Software, die in der Hauptniederlassung in Japan verwendet werden, sowie für das stabile SAP-System des Unternehmens, das in den ausländischen Niederlassungen eingesetzt wird. Einer der großen Vorteile, von denen Tanita durch den Wechsel zu Rimini Street profitiert hat, ist die Möglichkeit, seinen kundenspezifischen Code unterstützen zu lassen, was das Supportmodell von SAP nicht bietet. Das Unternehmen muss keine Ressourcen mehr aufwenden, um dem Anbieter die Ursachen für die Systemausfälle nachzuweisen, und kann sich stattdessen an die Ingenieure von Rimini Street wenden, die die Probleme mit größter Sorgfalt lösen.

Mit den eingesparten Mitteln und der gewonnenen Zeit kann Tanita weitere wichtige Investitionen in seine Cybersicherheitsstrategien tätigen, was für viele Fertigungsunternehmen und Unternehmen mit einer wachsenden Zahl von Mitarbeitern, die virtuell auf ihre Systeme zugreifen, eine hohe Priorität hat.

Wie alle Kunden von Rimini Street profitiert auch Tanita vom flexiblen Premium-Support für Unternehmenssoftware von Rimini Street, der ein branchenführendes Service Level Agreement (SLA) mit einer Reaktionszeit von 10 Minuten für alle kritischen Fälle rund um die Uhr (24x7x365) umfasst und von lokalen Ingenieuren erbracht wird. Allen Kunden wird ein dedizierter Primary Support Engineer zugewiesen, der im Durchschnitt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Unternehmenssoftware verfügt und von einem globalen Team aus Hunderten von fachkundigen funktionalen und technischen Ingenieuren unterstützt wird.

"Indem Tanita sein Vertrauen in Rimini Street setzte, konnte das Unternehmen seine Ressourcen für Mitarbeiter- und Geschäftsinnovationen sowie für Sicherheitsverbesserungen optimal nutzen und seinen IT-Innovationsfahrplan und seinen Geschäftswachstumsplan mit Zuversicht vorantreiben", so Yorio Wakisaka, GM von Rimini Street in Japan. "Wir freuen uns, ein strategischer Partner von Tanita und so vielen anderen Unternehmen auf der ganzen Welt zu sein, die mehr Wert aus ihren bestehenden Investitionen in Unternehmensanwendungen ziehen müssen, um einen größeren Wettbewerbsvorteil und eine höhere betriebliche Effizienz zu erzielen."

Entdecken Sie das Rimini Street-Portfolio mit ultraschnellem Support für SAP-, Oracle- und Salesforce-Anwendungen sowie Sicherheit, Integration, Professional Services und Managed Services.

Über Tanita Corporation

Die Tanita Corporation wurde 1944 gegründet und ist ein führender Hersteller von Gesundheitsmessgeräten. Das Unternehmen hat den größten Marktanteil für Körperfett- und Körperanalysewaagen in Japan und ist dort ein bekannter Markenname. Neben dem Hauptsitz in Tokio unterhält Tanita fünf strategische Standorte, um den Herausforderungen des internationalen Geschäfts gerecht zu werden. Tanita setzt seine Innovationstätigkeit sowohl im Bereich der Körperanalysewaagen für Verbraucher als auch für professionelle Anwender fort. Zu den jüngsten Innovationen des Unternehmens gehören Funktionen wie der Bewertung der Muskelqualität.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein weltweiter Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet erstklassige, reaktionsschnelle und integrierte Application Management- und Support-Services, die es Lizenznehmern von Unternehmenssoftware ermöglichen, erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen, Ressourcen für Innovationen freizusetzen und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Bis heute haben sich mehr als 4.900 Fortune 500, Fortune Global 100, mittelständische Unternehmen, der öffentliche Sektor und andere Organisationen aus einer Vielzahl von Branchen für Rimini Street als ihren vertrauenswürdigen Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen entschieden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.riministreet.com und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf Twitter, Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

