Am Montag sind die Börsen zu Handelsbeginn nicht so richtig aus dem Quark gekommen. Allzu viel hat sich gestern an den Märkten nicht getan, doch bei Handelsschluss reichte es immerhin noch für ein kleines Plus im DAX. Die größten Kursgewinner waren aber zuletzt nicht an den hiesigen Märkten zu finden.Jenseits des Atlantiks fiel die Stimmung merklich besser aus, was sich unter anderem bei der Aktie von Tesla (US88160R1014) bemerkbar machte. Jene steigerte sich um satte 6,9 Prozent und bastelte damit weiter an einer dringen benötigten Erholung. Ein ...

