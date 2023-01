Die US-Börsen haben am Dienstag ihre moderaten Verluste vom Handelsauftakt weitgehend wettgemacht. Dem Dow Jones gelang mit einem Plus von 0,31 Prozent auf 33.734 Punkte sogar der Sprung in die Gewinnzone. Der marktbreite S&P 500 erholte sich weitgehend und gab letztlich um 0,07 Prozent auf 4.017 Zähler nach, während die Tech-Aktien im Nasdaq 100 ein Minus von 0,22 Prozent auf 11.847 Punkte verzeichneten.Für Irritationen bei Anlegern sorgten zur Börseneröffnung enorme Kursschwankungen bei einer ...

