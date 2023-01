SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern und Automobilhersteller BYD Company verhandelt nach einem Bericht mit Ford Motor um die Übernahme eines Werks in Deutschland. Die Ford Motor Co. befindet sich in Gesprächen mit der chinesischen BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) über den Verkauf...

Den vollständigen Artikel lesen ...