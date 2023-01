Aus zwei Gründen: Erstens liegt der Bitcoin als wichtigste Kryptodevise seit Jahresbeginn 40 % im Plus, was die Aktivität auf der Handelsplattform der Herforder erhöhen dürfte. Zweitens verabschieden sich zunehmend internationale Wettbewerber vom Geschehen, gerade von chinesischen Plattformen fließt wieder Geld zurück in das sichere und regulierte Umfeld in der Heimat. Der Buchwert der Gruppe dürfte bei rd. 80 Mio. € liegen; zwar hinterlegt zu einem großen Teil in Kryptowährungen, bei knapp 120 Mio. € Börsenwert wird die Handelsplattform allerdings kaum berücksichtigt im Wertansatz. Technisch ist die Bodenbildung vollendet. Für spekulative Anleger eine bessere Option als der Bitcoin selbst.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





BITCOIN GROUP SE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de