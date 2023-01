++ Riesiges Marktpotenzial ++: Langweilig aber enorm erfolgreich! Aktionäre verdienen sich eine goldene Nase! Warum der Einstieg jetzt lohnt!

Anzeige / Werbung

Der Aktienkurs gibt uns recht! Der frühe Vogel fängt den Wurm, denn hier werden große Teile der Nahrungsmittelindustrie grundlegend revolutioniert. Das dürfen Sie sich wirklich nicht entgehen lassen!

Liebe Leserinnen & Leser,

der Aktienkurs unseres aktuellen Food-Spezialtipps The Good Flour Corp. (WKN: A3C683) läuft weiter wie auf Schienen, kurzfristige vollkommen gesunde Rücksetzer werden von den Anlegern umgehend als Einstiegschance verstanden.

Dies ist auch nicht wirklich verwunderlich, wenn man sich den Markt betrachtet, der von Good Flour mit seinem glutenfreien, allergenfreien und verdickungsmittelfreiem Mehl gerade revolutioniert mit!

Mehlersatz ist die ideale Wahl für Menschen, die sich glutenfrei ernähren möchten oder an Zöliakie leiden. Es gibt verschiedene Arten von Mehlersatz, wie Mandelmehl, Kokosmehl und Quinoamehl. Sie werden zunehmend für Anwendungen wie Backwaren, Frittiertes, Brot, Gebäck, Nudeln usw. verwendet. Die Branchenexperten von Future Market Insights prognostizieren, dass die globale Marktgröße für Mehlersatz im Jahr 2022 voraussichtlich rund 26 Mrd. USD erreichen wird, die in den kommenden Jahren auf rund 42 Mrd. USD bis 2032 ansteigen soll.

Mit zunehmendem Bewusstsein der Verbraucher für die Nebenwirkungen und Krankheiten, die durch den Verzehr von Gluten verursacht werden, verlagert sich die Nachfrage kontinuierlich zu Produkten wie Mehlersatz. Diese Nachfrage wird sowohl von Einzelverbrauchern als auch von Lebensmittelherstellern angetrieben.

Während der Markt für vegane Nahrungsmittel sich im Jahr 2020 auf rund 14,7 Mrd. USD belaufen hat, belief sich das Marktvolumen für Weizenmehl bereits auf 160 Mrd. USD, mithin Faktor 10 in Bezug auf den von Good Flour adressierbaren Markt! Hier ist gigantisches Wachstum für Good Flour geradezu vorprogrammiert!

Den Wettbewerbern schon jetzt enteilt!

Sie werden sich jetzt vielleicht fragen: Ist Good Flour wirklich ein Disruptor der Nachrungsmittelindustrie? Gibt es sowas nicht schon? Die Antwort lautet: NEIN. Es gibt zwar bereits glutenfreies Mehl, aber diese Prodzenten verarbeiten leider auch gesundheitsschädigende Allergene und Verdickungsmittel (Xanthan), wie unten stehende Grafik verdeutlicht! Folglich mag es zwar Wettbewerber geben, die aber nicht wirklich eine Konkurrenz darstellen für The Good Flour Corp. (WKN: A3C683)

Quelle: Good Flour Corp.

Schauen Sie sich nur mal in Ihrem Freundes- und Verwandtenkreis um, Sie werden schnell erkennen, wie viele Menschen an Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien leiden! Doch all diesen kann geholfen werden!

Führen wir uns einfach das Mission Statement des Unternehmens zu Gemüte:

"Bei der Good Flour Corp. verfolgen wir einen neuartigen Ansatz für Mehl. Glutenfrei, allergenfrei, ohne Zusatzstoffe. Wir sind natriumarm, kohlenhydratarm, ballaststoffreich und enthalten mehr Phosphor und Kalium als normaler Weizen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Menschen zu befähigen, vom Weizen wegzukommen und sich wieder wohl mit Mehl zu fühlen!"

Hier wird geklotzt und nicht gekleckert!

Wenn man sich die Historie und Meilensteine des Unternehmens betrachtet, wird einem schnell klar, dass der Erfolgsweg vorgezeichnet ist und das Unternehmen mit Hochdruck vorangetrieben wird:

November 2021 : GFCO erwirbt eine neue Produktionsstätte für Trockenprodukte in Burnaby, British Columbia, und beginnt mit dem Bau der Anlage, um die Kapazität für glutenfreie Trockenprodukte zu erweitern.

November 2021 : GFCO bestellt bei der Paxiom Group Inc. in Montreal, Quebec, eine automatische Hochgeschwindigkeits-Prodoktionslinie und setzt die Umrüstung der Anlage in Burnaby, British Columbia, fort.

April 2022 : GFCO schließt eine Partnerschaft mit Ardent Mills aus North Carolina, einem der größten Mühlenkonzerne in Nordamerika, für die Massenproduktion seiner glutenfreien Trockenprodukte, um die große Nachfrage im glutenfreien Food-Service-Sektor zu befriedigen. Ardent Mills verfügt über die Produktionskapazität für die Trockenmischungen von GFCO in Mengen von bis zu 40.000 Pfund pro Tag.

Mai 2022 : GFCO beliefert bekannte Food-Service-Kunden wie z.B. Earls, Virtuos Pie, Four Seasons Hotels, Fairmont Hotel, Panago Pizza und Michelin-Restaurants wie 11 Madison in New York City .

Juli 2022 : GFCO erhält die automatisierte Produktionslinie in Burnaby. Das Unternehmen validiert die Technologie und beginnt mit dem Hochgeschwindigkeitsproduktion und Verpackung seines Einzelhandelsprodukts für Kanada und die Vereinigten Staaten. Die Automatisierung ermöglicht eine Produktion von bis zu 300 Beuteln pro Stunde und 400-600 Kisten pro Schicht.

September 2022 : GFCO geht landesweit in Kanada als exklusiver Anbieter von glutenfreien Pizzateig an über 195 Panago-Standorte und vertieft seine Durchdringung des Pizzamarktes.

September 2022 : GFCO erweitert seinen Vertrieb erheblich durch die Aufnahme von Harvest Sherwood Distribution mit Sitz in Detroit, Michigan, einem führenden unabhängigen Distributor, der über ein Netzwerk von Distributionszentren über 6.000 Kunden in den Bereichen Einzelhandel, Gastronomie, Vertrieb und Fertigung bedient.

September 2022 : GFCO macht in den USA mit dem nationalen Auftrag von Farmers Markets zur Lieferung von Fried Chicken Mix und Fish Batter für seine 380 Standorte einen bedeutenden Fortschritt.

Oktober 2022 : GFCO geht Partnerschaft mit KeHe Distribution für zusätzlichen US-Vertrieb ein. KeHe beliefert mehr als 30.000 Geschäfte, Ketten und unabhängige Lebensmittelgeschäfte mit Natur- und Bioprodukten.

November 2022: GFCO-Produkte kommen in die Regale von 380 Sprouts Farmers Markets-Läden und werden landesweit in Fleisch- und Fischspezialitätenläden angeboten.

Quelle: Good Flour Corp.

Atemberaubend was man hier an Produktion und Vertrieb in den letzten 12 Monaten aufgebaut hat. Doch wir sind uns sicher: Das war erst der Anfang!

Nicht umsonst kommentiert CEO Matthew Clayton voller Stolz auch mit Blick auf 2023:

"Ich bin unglaublich stolz auf unser Team und die Fülle an unternehmensweiten Leistungen im letzten Jahr. Besonders beeindruckend ist die Tatsache, dass wir diese Meilensteine ??in einer der wohl schwierigsten globalen Lieferkettenbedingungen erreicht haben, die wir je gesehen haben, was ich als Beweis für die Qualität unseres Teams, unserer Partner und unseres Portfolios interpretiere Produkte. Das Unternehmen hat sich in allen Bereichen seines Kerngeschäfts hervorgetan, einschließlich Produktionserweiterung, F&E und Produktdiversifizierung, Marketing und Branding, Food-Service-Verkäufe und die Erweiterung der Einzelhandelsregale in ganz Nordamerika. Mit der Ausweitung unserer Präsenz in Kanada und den USA, Bargeld in den Kassen und einer voll funktionsfähigen automatisierten Produktionsanlage gehe ich davon aus, dass sich unsere Wachstumstrends fortsetzen werden, und freue mich sehr auf ein erfolgreiches Jahr 2023."

Das Unternehmen gibt es quasi noch geschenkt!

Gehen wir nun noch einen Schritt weiter und schauen uns die Marktkapitalisierungen von börsengelisteten Mehlproduzenten an, kann einem bei den Bewertungen von bis zu 134 Mrd. USD regelrecht schwindlig werden. Selbst Nischen-Prodzenten von glutenfreiem Mehl warden mit mindestens 100 Mio. USD bewertet.

Und nun raten Sie mal auf wieviel sich die aktuelle Marktkapitalisierung von Good Flor beläuft! Auf gerade mal 30 Mio. Euro! Bei allem Respekt, diese Relationen passen bei weitem nicht zusammen und schreien förmlich nach einer Neubewertung!

Quelle: Good Flour Corp.

Immer mehr große Einzelhändler und Vertriebspartner springen auf den fahrenden Zug auf!

Um diese Bewertungsdiskrepanz so schnell wie möglich aufzuholen hat Good Flour Corp. (WKN: A3C683) einen Masterplan ausgearbeitet. So sollen weitere automatisierte Produktionslinien und Produktionspartnerschaften die Produktionsmenge vervielfachen, um die große Nachfrage bedienen zu können. Neben der Expansion in die USA und Australien steht auch ein Online Marktplatz im Fokus. Desweiteren soll über das reine Mehl hinaus das Angebot im Einzelhandel stetig erweitert werden, u.a. mit Pizzateig, Tortillas und Tacos!

Ein zentraler Wachstumsbaustein ist darüber hinaus die Ausweitung des Einzelhandels- und Vetriebspartnernetzwerks. Wobei sich die aktuelle Kundenliste bereits schon wie das Who is Who der Absatzkanäle liest, u.a. die Luxushotelketten "Fairmont" und "Four Seasons", Panego Pizza, der Einzelhandelsgigant Amazon sowie die Großhändler Sysco und Gordon.

Quelle: Good Flour Corp.

Erst in den letzten Wochen wurde zudem eine bedeutende Kooperation mit KeHE Distributors für den Großhandelsvertrieb in den Vereinigten Staaten bekanntgegegeben. Die Vereinbarung eröffnet in den Vereinigten Staaten große Absatzmöglichkeiten für die glutenfreien, allergenfreien, zusatzstofffreien Produkte, darunter Mehl, Fish & Chips-Teig, Pizza- und Nudelmischungen, Tempura-Teig, Pfannkuchen, Waffelmischungen und Kuchenmischungen.

Und brandaktuell vermeldet das Unternehmen eine signifikante Erweiterung ihrer Einzelhandelspräsenz mit einer Erstbestellung von einem der größten Einzelhändler sowohl Nordamerikas als auch der Welt mit fast 4.700 Standorten. Der Kunde ist in den Top 100 der Fortune 500-Unternehmensliste eingestuft und hat eine erste Bestellung aufgegeben, die Good Flour Produkte in etwa 500 Filialen des Kunden in ganz Kanada platzieren wird!

Hier geht's zur Pressemitteilung:

https://investors.goodflour.co/blogs/news/the-good-flour-corp-receives-500-store-order-from-leading-global-retailer

Wir sind uns sicher: viele weitere Kooperationen werden folgen und den Aktienkurs weiter glänzen lassen!

Die Good Flour Corp. (WKN: A3C683) liefert wirklich alle Voraussetzungen für einen Multibagger! Fahren Sie mit und sichern sich ein Ticket in der 1. Klasse.

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

