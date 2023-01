Nach dem knackigen Jahresstart an den Börsen verlieren die Aktien und großen Indizes an Schwung. Der DAX bummelt vor sich hin. Abhilfe könnten weitere Quartalszahlen schaffen, denn am Abend meldet Tesla. Der DAX bleibt nach dem starken Jahresstart auf Richtungssuche. Am Mittwoch taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 15 070 Punkte. Vor einer Woche hatte der DAX mit 15 269 Punkten einen Höchststand ...

