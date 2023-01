Nach starken Kursgewinnen in den vergangenen Wochen und Monaten legt der Dax derzeit eine Rally-Pause ein. Auch am Dienstag konnte sich der Index nicht nach oben absetzen, stattdessen lief er seitwärts. Den Handelstag beendete er kaum verändert bei 15.093 Zählern nach einigem Auf und Ab. Die weiterhin schlechte Stimmung unter den Einkaufsleitern und Firmenchefs in ...

