Auch Microsoft bekommt die Nachfrageabschwächung zu spüren. Das Umsatzwachstum fällt und der Gewinn schrumpfte zuletzt. ASML kündigt Wachstum für 2023 an. Die Prognose für das laufende 1. Quartal lässt jedoch Fragen offen. Texas Instruments präsentierte ein schwaches 4. Quartal. Der negative Trend soll sich im laufenden 1. Quartal fortsetzen.Erneut blieben heute viele wichtige Börsenplätze in Asien aufgrund des Neujahrsfests geschlossen. Darunter die Börsen in China einschließlich Hongkong sowie Taiwan und Vietnam. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...