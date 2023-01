EQS-News: Westwing Group SE / Schlagwort(e): Personalie

Westwing Group SE: Sebastian Westrich wird neuer CFO der Westwing Group SE



25.01.2023 / 08:58 CET/CEST

München, 25.01.2023 // Westwing, der Marktführer für inspirationsbasierten Home & Living eCommerce in Europa, kündigt eine Veränderung im Vorstand an: Spätestens zum 1. August 2023 wird Sebastian Westrich die Position des Finanzvorstands (CFO) übernehmen. Er folgt auf Sebastian Säuberlich, der nach Ablauf seiner aktuellen Amtsperiode das Unternehmen im besten gegenseitigen Einvernehmen zum 31. März 2023 verlässt. Vorstandsvorsitzender Dr. Andreas Hoerning übernimmt übergangsweise das CFO-Ressort auf Vorstandsebene. Sebastian Westrich ist seit mehr als acht Jahren mit verschiedenen Führungsaufgaben im Digitalbereich von Hubert Burda Media betraut und damit ein ausgewiesener eCommerce- und Finanzexperte. Aktuell ist er dort als CFO von Cyberport, einem der größten Consumer Electronics eCommerce-Unternehmen in Europa, sowie als CFO und Managing Director von Burda Digital tätig. Zuvor war er unter anderem Leiter des Beteiligungsmanagements bei Burda Digital. Christoph Barchewitz, Aufsichtsratsvorsitzender von Westwing: "Im Namen des gesamten Aufsichtsrats und des Unternehmens danke ich Sebastian Säuberlich für seinen signifikanten Beitrag zur Entwicklung von Westwing über mehr als acht Jahre, zuletzt als Finanzvorstand, und die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit. Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass wir mit Sebastian Westrich einen starken Nachfolger gefunden haben. Der gesamte Aufsichtsrat freut sich auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Vorstand." Sebastian Westrich: "Ich freue mich sehr, Teil des ambitionierten Westwing Management-Teams zu werden und mit meiner Begeisterung und Expertise den weiteren Weg von Westwing mitgestalten zu können." Dr. Andreas Hoerning, CEO von Westwing: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Sebastian Westrich. Mit ihm als neuem Finanzvorstand und dem weiteren Management-Team ist Westwing bestens aufgestellt für die Zukunft. Meinem Vorstandskollegen Sebastian Säuberlich danke ich sehr für die exzellente Zusammenarbeit und wünsche ihm alles Gute für neue Herausforderungen."

