(shareribs.com) London 25.01.2023 - Die Ölpreise zeigen sich am Mittwoch etwas fester, gestützt von der Hoffnung auf China. Die Rohölbestände in den USA sind laut API in der vergangenen Woche gestiegen. Das private American Petroleum Institute meldete gestern Abend einen Anstieg der Rohölbestände um 3,378 Mio. Barrel. Weiterhin wurde ein Anstieg der Benzinbestände um 620.000 Barrel gemeldet, während ...

