Und zwar in den USA. Der Gabelstapler-Hersteller kauft für rund 375 Mio. $ die Storage-Solutions-Gruppe, ein Anbieter für Regalsysteme und Lagerautomatisierung. Die Übernahme soll aus vorhandenen Barmitteln und Fremdkapital finanziert werden. Der Abschluss der Akquisition wird für das zweite Quartal 2023 erwartet. JUNGHEINRICH erwartet, dass sich der Zukauf von Beginn an positiv auf den Gewinn je Aktie, den Free Cashflow je Aktie und die bereinigte Ebit-Marge auswirken wird.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info





JUNGHEINRICH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de