Der DAX bewegte sich gestern in einer Handelsrange von der gerade mal 100 Punkten. Am Ende des Tages näherte er sich dann dem Vortagesschlusskurs an. Er gab zehn Punkte ab und schloss damit bei 15.093 Zählern. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der ...