Heimische Börsenotierte präsentieren sich vor Investoren. Am 26. Jänner 2023 findet die "Conviction Equity Investors Conference 2023" von Wiener Börse und Erste Group in London statt. Fünf österreichische Unternehmen sind vor Ort dabei, und zwar DO&CO, Erste Group, Mayr-Melnhof Karton, Post und VIG. Es wurden rund 25 Meetings mit 16 UK-Investoren vereinbart.Am 9. Februar geht die Digital Austrian Conference Rhineland von Baader Bank und Wiener Börse in virtueller Form über die Bühne. Mit dabei: Agrana, AT&S, Lenzing, OMV, Palfinger, Polytec, RBI, Semperit, Uniqa,VIG, voestalpine, und Zumtobel.

