Nach 16 Jahren mit Petra Roth (CDU) war die Wahl von Peter Feldmann (SPD), dem Boris Rhein (CDU), heute Hessen-Premier, 2012 in einer Stichwahl unterlag, ein Experiment. Warum sollte eine wirtschaftsstarke Metropole wie Frankfurt (Platz 4 im deutschen Städteranking der Kölner IW Consult) nicht einen OB haben mit Herz auch fürs Soziale. Wie wir heute wissen, ist das Experiment gänzlich gescheitert.Der unter Korruptionsverdacht stehende, abgewählte und verurteilte Feldmann war im letzten Jahr seiner 10-jährigen Amtszeit für Frankfurt nur noch schwere Last, hat aber auch in der Zeit davor im Bereich Soziales und Ökologie kaum etwas bewegt. Das berüchtigte Bahnhofsviertel, ...

