Am Dienstag hat sich der britische Brennstoffzellen-Spezialist Ceres Power mit einem vielversprechenden Trading-Update zurückgemeldet. Anleger goutierten die Neuigkeiten mit einem Kursplus von 7,6 Prozent an der Heimatbörse in London. Damit hellt sich das Chartbild des Brennstoffzellen-Hot-Stocks auf.

Den vollständigen Artikel lesen ...