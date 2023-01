Am Mittwoch gilt es für Tesla: Mit Spannung erwarten Anleger die für nach US-Börsenschluss angekündigten Q4-Zahlen sowie die folgende Konferenz. Für Wedbush-Analyst und Tesla-Bulle Dan Ives markiert heute Abend angesichts von Absatzproblemen, Preissenkungen und der katastrophalen Kursentwicklung sogar einen der wichtigsten Momente in der Firmengeschichte.Neben den Zahlen und Informationen zur Auswirkung der Rabatte auf die Margen, erwarten Anleger auch News in Sachen autonomes Fahren. Doch auch ...

