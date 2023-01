Die Allianz-Aktie erhält ein deutlich höheres Kursziel. Wie viel ist jetzt für Anleger mit dem beliebten deutschen Dividendenwert möglich? Die Allianz-Aktie wird zum Dauerläufer Die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz hat sich in den zurückliegenden zehn Jahren hervorragend entwickelt. Inklusive Dividenden summiert sich das Plus auf inzwischen über 230 Prozent. Die Kursdelle des Corona-Jahrs 2020 gehört ebenso der Vergangenheit an wie der schwache ...

Den vollständigen Artikel lesen ...