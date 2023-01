Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Jungheinrich AG ("Jungheinrich") (ISIN DE0006219934/ WKN 621993) hat heute mit Merit Capital Partners, MFG Partners und dem Management der in Indiana, USA, ansässigen Storage-Solutions-Gruppe ("Storage Solutions"), einem führenden Anbieter von Lösungen aus den Bereichen Regalsysteme und Lagerautomatisierung in den USA, einen Vertrag über den Erwerb von 100 Prozent des Grundkapitals von Storage Solutions unterzeichnet, so Jungheinrich in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...