Die Investmentgesellschaft Valinor hat das Unternehmen Elinor Batteries gegründet, das in Mittelnorwegen eine Fabrik für LFP-Batterien im Gigawatt-Maßstab errichten will. Die Zellen sind nicht zum Einsatz in E-Autos gedacht, sollen aber dennoch eine wichtige Rolle beim eMobility-Hochlauf spielen. Der Bau der Fabrik in Orkland nahe Trondheim soll 2024 beginnen, der Produktionsstart der ersten von drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...