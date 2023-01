Evotec-Aktionäre müssen heute eine schallende Ohrfeige einstecken. Schließlich geht die Aktie rund zwei Prozent in den Keller. Damit reduziert sich der Preis für einen Anteilsschein auf nur noch 17,33 EUR. Gewinnen die Bären jetzt dauerhaft die Oberhand?

Kursverlauf von Evotec der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Evotec-Analyse einfach hier klicken.

Der positiven Technik tut der heute Abschlag keinen Abbruch. Denn markante Hochpunkte sind unverändert in Reichweite. So müsste die Aktie lediglich rund elf Prozent klettern und würde neue Monatshochs ausbilden. Dieser Topwert liegt bei 19,20 EUR. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten.

In diesem Zusammenhang lohnt ein Blick auf den 200-Tage-Mittelwert bei derzeit 21,20 EUR. Nach allgemeiner ...

