Nel ASA hat seine Beteiligung an einem Wasserstoff-Unternehmen komplett verkauft. Von Matthias Fischer Das norwegische Wasserstoff-Unternehmen Nel Asa war bisher mit 17,7 Prozent an dem ebenfalls in dem Land ansässigen Wasserstoff-Unternehmen Hyon AS beteiligt. Wie Nel ASA nun in einer Pressemitteilung bekannt gibt, ist diese Beteiligung komplett verkauft worden: "Nel ASA hat alle seine Anteile an Hyon AS veräußert. Insgesamt wurden 9.804.000 Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...