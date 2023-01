Der Goldpreis hat in den vergangenen Tagen mehrfach zu einer Korrektur angesetzt - doch jedes Mal waren die Bullen zur Stelle. Kurzzeitig stieg der Goldpreis im Future sogar über die Marke von 1.940 Dollar und befand sich damit auch per Definition in einem neuen Bullenmarkt, da er über 20 Prozent vom Tief zugelegt hat.Der Goldpreis konnte alleine im laufenden Jahr um rund 100 Dollar zulegen. Das bedeutet den stärksten Jahresstart seit dem Jahr 2012 - also seit insgesamt elf Jahren. Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...