Amazon hat am Dienstag einen weiteren Vorstoß in das Gesundheitswesen gestartet. Der E-Commerce-Riese hat einen günstigen Flatrate-Abo-Service für eine Vielzahl gängiger Generika vorgestellt. Es ist nicht der erste Versuch von Amazon, ins Gesundheitswesen zu expandieren. Bei Healthcare-Anlegern sorgt das für Unsicherheit.Von Josh Nathan-KazisBarron'sÜbersetzung: Laura MarkusAmazons neuer Dienst erinnert an frühere Bemühungen des Unternehmens im Pharmabereich. Er verdeutlicht aber auch die zunehmende ...

