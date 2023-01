Batteriemetalle und Kupfer sind unverzichtbar für viele moderne technische Geräte. Eine ebenso entscheidende Rolle spielen heute Seltene Erden; Rohstoffe, die in der Erdkruste nur in geringen Mengen oder nicht wirtschaftlich abbaubarer Konzentration vorkommen. Dort, wo der Abbau sich lohnt, stellen die "Rare Earth Elements" oder REE daher höchst attraktive Bodenschätze dar. Belmont Ressources Inc. (TSX-V: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...